В Украине ликвидирована сеть подпольных казино, во время оккупации работавших на "главу" подконтрольной РФ "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом сообщила СБУ в Фейсбуке.

Как написала пресс-служба СБУ, силовики нейтрализовали "мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне". В посте сказано, что созданная этой организацией межрегиональная сеть подпольных игорных заведений причастна к скрытому финансированию назначенных РФ "органов власти" в захваченных районах юга Украины.

По данным СБУ, ежемесячно они направляли на нужды "администрации" Херсонской области и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте.

Как установило следствие, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения. При российских "властях" игорные заведения продолжили заниматься нелегальным бизнесом. При этом часть полученной прибыли передавали наличными руководству назначенной РФ "администрации" во главе с Сальдо.

"После освобождения Херсона организаторы казино в надежде избежать правосудия переехали в Житомир. Там они решили расширить свою сеть. Для этого в областном центре, а затем и в Киеве дополнительно открыли шесть игорных заведений. Их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки людей, работавших на преступную организацию", – сообщает СБУ.

Ранее СБУ задержала настоятеля храма УПЦ в Сумской области. Его обвиняют в работе на ФСБ.

Также СБУ заявила о задержании на Ровенщине агента РФ, который хотел сорвать поставки западного оружия на фронт.