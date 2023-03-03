СБУ задержала настоятеля храма УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, обвинив его в работе на ФСБ. Он уже арестован по решению суда.

Об этом сообщила СБУ в телеграм-канале.

Спецслужба утверждает, что священнослужитель передавал россиянам данные о дислокации сил обороны региона для дальнейших ударов, а также персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

Для этого, по заявлению СБУ, он объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Настоятеля храма задержали на попытке передачи РФ закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций. Информацию он передавал через мессенджеры.

По данным следствия, он был завербован ФСБ в сентябре прошлого года, а попал в их поле зрения из-за своих пророссийских взглядов, которые неоднократно озвучивал среди окружающих.

СБУ задержала настоятеля храма УПЦ в Сумской области

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