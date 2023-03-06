Уволенный в июле прошлого года с поста главы Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь пребывает под следствием.

Об этом сообщает NV со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Офиса президента.

Издание пишет, что друга детства Владимира Зеленского и его партнера по студии "Квартал-95" обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, – в частности, подозреваемого в госизмене бывшего начальника крымского управления Олега Кулинича.

"Война обнажила все происходящее в СБУ. И в ОП были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям полный провал", – пояснил источник на Банковой.

Сейчас Баканов, по словам чиновника ОП, проходит по некоторым производствам Госбюро расследований (ГБР), которые касаются потери приграничных территорий страны. Детали следствия топ-чиновник ОП не раскрыл.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада уволила Баканова с должности главы СБУ 19 июля 2022 года.

Также мы приводили подробности дела о госизмене экс-главы крымской СБУ Кулинича.