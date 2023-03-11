После введения новых санкций банки начали отключать возможность вывести средства клиентов в букмекерской компании "Париматч". Заблокировано около 250 миллионов грн средств клиентов, они находятся на расчетных счетах компании.

Об этом сообщил генеральный директор холдинга Parimatch Максим Ляшко на пресс-конференции в Киеве.

"Фактически полностью остановлена операционная деятельность на территории Украины. Еще ночью банки начали отключать наши веб-сервисы от возможности как пополнить, так и вывести средства для наших клиентов", - сказал Ляшко.

По его словам, рано или поздно люди смогут получить доступ к этим денежным средствам.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом новые санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Санкции введены против букмекерских компаний, в число которых попала и компания "Париматч".

После этого в "Париматч" отреагировали на решение президента Владимира Зеленского. Компания считает это решение несправедливым и просит его пересмотреть. Информацию о связях с РФ компания считает "сфальсифицированной".