В списке букмекерских контор, которые вчера попали под санкции СНБО, оказалось "Спортлото".

Сейчас это российский государственный оператор спортивных лотерей. Но основан он был еще в 1970 году и снискал широкую известность по всему СССР.

В частности, фильм "Спортлото-82" стал одним из хитов советского кинопроката. Также далеко за пределы лотереи шагнул ее саундтрек (на видео).

На территории независимой Украины "Спортлото" не функционировало.

Как писала "Страна", вчера Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против букмекерских компаний. В списке 120 физлиц - граждан Украины, России, Кипра, Армении и других стран. А также 287 юрлиц, включая букмекерские компании, которые, как считается, связаны с РФ (в частности, "Париматч" и "Покерматч", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп").

Ранее мы писали, что в Украине аннулировали лицензии компании азартных игр 1xBet. Заявляют, что она действовала в интересах России.

Также "Страна" писала, что президент ввел в действие санкции СНБО против российского атомного сектора: "Росатома", "Атомного энергопромышленного комплекса" и других компаний.