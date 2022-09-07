Лицензия на бренд аннулирована. Фото: val.ua

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на работу бренда 1xBet в сфере организации и проведения азартных игр.

Об этом сообщает Телеграм-канал комиссии.

"Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на очередном заседании приняла решение об аннулировании ООО "ТБК" двух лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр: казино в сети Интернет и букмекерской деятельности", - сказано в посте.

В комиссии добавили, что по результатам инициированной ею проверки и согласно информации, предоставленной Бюро экономической безопасности Украины, были обнаружены недостоверные сведения в документах, представленных субъектом хозяйствования для получения лицензии, а именно информации в письмах ООО "ТБК" о том, что это общество не действует в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины (то есть России).

Скриншот из Телеграм КРАИЛ

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