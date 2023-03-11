Президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом новые санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Санкции введены против букмекерских компаний.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

В списке 120 физлиц - граждан Украины, России, Кипра, Армении и других стран. А также 287 юрлиц, включая букмекерские компании, которые, как считается, связаны с РФ (в частности, "Париматч" и "Покерматч", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп").

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