Подтверждается информация о том, что IBox банк был закрыт из-за игорного бизнеса.

Об этом сообщает в Telegram в среду, 8 марта, пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ информируют, что должностные лица банка "наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг".

"Таким образом, дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, накануне Нацбанк отозвал лицензию у IBox Bank. А сегодня, по данным украинских медиа, в офисах закрытого IBox банка СБУ и Бюро экономической безопасности проводят следственные действия.

При этом IBox банк обещает восстановить работу терминалов за 2-3 дня. В компании сообщают, что лицензия была отозвана "у главного банка-партнера".

Ранее мы писали, что в Монобанке объснили, как пополнять карточки без комиссии после закрытия терминалов IBox.

Также "Страна" подробно рассказывала, за что отобрали лицензию у IBox банка и что будет с его терминалами.