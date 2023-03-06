По итогам мая-декабря 2022 года резко увеличился отток за границу денег со счетов украинцев. Нацбанк заявил, что физлица за это время в 4 раза увеличили количество карточных транзакций за рубежом и в 7,3 раза - объемы потраченных за границей средств.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По данным НБУ, по итогам мая-декабря 2022:

• количество заграничных платежей граждан Украины выросло с 59,3 млн штук до 256,3 млн штук.

• объем заграничных платежей граждан Украины подскочил с 49,7 млрд грн до 361,4 млрд грн.

Деньги со счетов украинских банков вытекали разными способами.

Большинство операций (по объему) - это снятие наличных средств за рубежом, общий объем которого составил 189,7 млрд грн. Еще 171,7 млрд грн наши люди потратили, рассчитываясь картами в иностранных магазинах и сервисных сетях. Что власти объяснили большим потоком беженцев после 24 февраля 2022 года.

По информации НБУ, совокупно в Украине и за границей люди провели в мае-декабря 2022 года 5,2 млрд карточных транзакций на общую сумму 3,4 трлн грн - это на 4,1% больше по количеству оплат и на 56,9% по сумме в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

Ранее мы писали, что в январе 2023 года денежные переводы трудовых мигрантов в Украину уменьшились.

Также сообщалось, что НБУ подталкивает украинские банки поднять населению ставки по гривневым депозитам.