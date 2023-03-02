Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь текущего года составил 967 миллионов долларов. Это на 4,7 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда сумма переводов была $1 015 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

При расчетах регулятор учитывал формальные и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за прошлый год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2021-м (14,019 млрд долларов).

Вместе с тем, Нацбанк Украины прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в нашу страну в этом году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что украинцы будут больше трудоустраиваться за границей.

Ранее сообщалось, что НБУ подталкивает украинские банки поднять населению ставки по гривневым депозитам.

Также мы писали, что в НБУ не исключили, что откажутся от фиксированного курса до конца войны.

Вйна в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.