В январе 2023 года денежные переводы трудовых мигрантов в Украину уменьшились
Объем частных переводов в Украину из-за границы за январь текущего года составил 967 миллионов долларов. Это на 4,7 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда сумма переводов была $1 015 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
При расчетах регулятор учитывал формальные и неформальные каналы перевода денег в Украину.
По данным НБУ за прошлый год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2021-м (14,019 млрд долларов).
Вместе с тем, Нацбанк Украины прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в нашу страну в этом году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что украинцы будут больше трудоустраиваться за границей.
Ранее сообщалось, что НБУ подталкивает украинские банки поднять населению ставки по гривневым депозитам.
Также мы писали, что в НБУ не исключили, что откажутся от фиксированного курса до конца войны.
Вйна в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.