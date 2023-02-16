По сравнению с 2021 годом ипотечное кредитование в Украине в 2022 году сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Об этом сообщают в Нацбанке со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Подавляющая часть ипотечных кредитов в 2022 году - две трети по количеству договоров - была предоставлена в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии РФ.

В марте-мае прошлого года ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.

Ипотека начала постепенно восстанавливаться только с сентября, сообщили в НБУ.

Банки во время войны кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составила 99% всех новых ипотечных кредитов в июне-декабре 2022 года.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов за этот период выдано в Киеве и Киевской области - 43% от общего числа кредитов.

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