В "Дие" заработала программа получения льготной государственной ипотеки "єОселя". Ранее она функционировала в тестовом режиме.

Об этом сообщила руководитель по коммуникациям ПАО "Укрфинжилье" Анжелика Иванова в эфире национального телемарафона.

Уже в текущем году программой смогут воспользоваться:

военнослужащие;

правоохранители;

медицинские работники;

педагоги и научные работники, работающие в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности.

"Тестовый режим заключается в том, что все заявки будут приниматься через "Дія". В настоящее время продолжается доработка всех технических нюансов для того, чтобы эта услуга работала максимально доступно, удобно для граждан как через портал, так и в телефоне. Сейчас она доступна только через портал. Призываем граждан немного подождать, чтобы воспользоваться услугой, которая будет работать на полную", - пояснила Иванова.

В то же время она затруднилась назвать точное количество квартир, которое удастся обеспечить до конца года.

"Но речь пойдет о сотнях квартир, возможно и о большем", – добавила она. Уже с 2023 года программа будет доступна всем гражданам Украины.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо быть платежеспособным и не владеть жильем, превышающим 52,5 кв. метров, не участвовать в других программах и не находиться под санкциями.

"По условиям программы, можно приобрести не более 52,5 кв. м на одного человека, плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Это не должно быть жилье на временно оккупированных территориях и старше 10 лет, если говорим о городах-миллионниках. Это может быть и "вторичное жилье", - сказала представитель "Укрфинжилья".

Тем временем суд в Киеве открыл производство по делу о банкротстве застройщика "Укрбуд Девелопмент".

Ранее "Страна" писала, что в июле 2020 года запустили госпрограмму "Доступное жилье под 10% годовых". "Страна" тогда разбиралась, можно ли получить кредит на покупку жилья под 10% "и меньше" и что для этого нужно.

Также мы сообщали, что сейчас украинцы стали хуже платить по автокредитам и ипотеке в ожидании отмены платежей по займам.