Украина планирует выпустит облигаций на 20 млрд для обеспечения доступности ипотеки
Украина планирует выпустить облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы обеспечить доступность ипотечных программ как можно большему количеству граждан.
Об этом в ходе заседания Кабмина восьмого сентября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Правительство сегодня также утвердило присоединение к Укрфинжилью Государственного ипотечного учреждения и ЧАО Украинская финансовая жилищная компания с переходом их прав и обязательств к компании.
Условия договоров, заключенных ГИУ, при этом изменяться не будут. Это же касается и государственных гарантий, которые давало учреждение.
Напомним, в мае банки выдали мизерное число льготных ипотек под 7%, "Страна" тогда разбиралась, кто их в реальности получает.
Также мы писали о том, в мае в перечне услуг сервиса онлайн-госуслуг "Дiя" появилась подача заявки на получение льготной ипотеки под 3% для переселенцев. "Страна" писала о том, как переселенцам с Донбасса получить ипотеку под 3%.
Кроме того, мы сообщали, что в прошлом году украинец не смог выплатить ипотеку и впервые в истории отстоял свое банкротство в суде.