Украина планирует выпустить облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы обеспечить доступность ипотечных программ как можно большему количеству граждан.

Об этом в ходе заседания Кабмина восьмого сентября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Правительство сегодня также утвердило присоединение к Укрфинжилью Государственного ипотечного учреждения и ЧАО Украинская финансовая жилищная компания с переходом их прав и обязательств к компании.

Условия договоров, заключенных ГИУ, при этом изменяться не будут. Это же касается и государственных гарантий, которые давало учреждение.

Напомним, в мае банки выдали мизерное число льготных ипотек под 7%, "Страна" тогда разбиралась, кто их в реальности получает.

Также мы писали о том, в мае в перечне услуг сервиса онлайн-госуслуг "Дiя" появилась подача заявки на получение льготной ипотеки под 3% для переселенцев. "Страна" писала о том, как переселенцам с Донбасса получить ипотеку под 3%.

Кроме того, мы сообщали, что в прошлом году украинец не смог выплатить ипотеку и впервые в истории отстоял свое банкротство в суде.