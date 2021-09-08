Кабинет министров Украине уполномочил главу Министерства финансов Сергея Марченко подписать изменения к финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком по "Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины" о переносе сроков последнего транша на год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 сентября.

Изменения следующие. В текущем соглашении последний кредитный транш должен был поступить в сентябре этого года. Но сроки хотят сдвинуть еще на год - до октября 2022 года. Также изменили дату запуска проектов - с октября 2021 года перенесли на 31 декабря 2022 года. Причина таких изменений довольно банальная - с реализацией проектов не успевают.

Отметим, что "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" - это программа, в рамках которой Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере 200 млн евро с целью инвестирования в обновление ключевых объектов инфраструктуры в пострадавших областях Украины и удовлетворения базовых потребностей, а также обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц и общин, которые принимают.

Напомним, летом Украина получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиардов долларов. Как собираются потратить эти деньги подробно разбиралась "Страна".