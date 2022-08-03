С 1 октября в Украине заработает программа "Доступная ипотека".

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, программа предусматривает 3%-ную ставку по ипотеке сроком до 20 лет. Минимальный начальный взнос составляет 20% от стоимости жилья.

Правда, "Доступная ипотека" будет доступна не для всех. По словам премьера, она будет действовать для четырех категорий граждан:

военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны

медиков

учителей и педагогических работников

ученых.

Ранее "Страна" писала, что в июле 2020 года запустили госпрограмму "Доступное жилье под 10% годовых". "Страна" тогда разбиралась, можно ли получить кредит на покупку жилья под 10% "и меньше" и что для этого нужно.

Также мы сообщали, что сейчас украинцы стали хуже платить по автокредитам и ипотеке в ожидании отмены платежей по займам.