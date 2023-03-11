Букмекерская компания "Париматч" отреагировала на решение президента Владимира Зеленского о ее включении в список юридических лиц, попавших под санкции СНБО из-за связей с Россией.

Компания считает это решение несправедливым и просит его пересмотреть.

В официальном обращении к президенту "Париматч" заявляет, что это – "бренд, созданный украинцами, развивающийся украинцами".

Информацию о связях с РФ компания считает "сфальсифицированной".

Также "Париматч" упоминает, что в марте 2021 года получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино. За два года уплатила более 850 млн грн налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины.

С начала войны Parimatch прекратил деятельность на территории РФ, запретил использование бренда и любое присутствие на территории страны-агрессора.

"ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержкой населения. Постоянная помощь оказывается вооруженным силам Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам Специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, включая президента Украины. Общая сумма пожертвований составляет более 500 млн грн", - говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, также под санкции СНБО попало популярное в СССР Спортлото.