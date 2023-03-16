​​Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Цинь Ганем.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганем мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", – написал министр.

Китайский МИД также опубликовал свою версию этого разговора.

"Кулеба представил ситуацию украинского кризиса и перспективы мирных переговоров, поблагодарил Китай за оказание гуманитарной помощи Украине, сказал, что документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса отражает искренность содействия прекращению огня и войны, и надеется поддерживать связь с Китаем.

Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Есть надежда, что Украина и Россия созранят диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь для политического решения. Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении огня, прекращении войны, смягчении последствий кризиса и восстановлении мира", – говорится в коммюнике.

Ранее WSJ заявила о подготовке разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Однако Киев не подтвердил эту информацию.