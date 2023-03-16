Украинские защитники сбили в Донецкой области модерзнизированный китайский дрон Mugin-5.

Об этом сообщает CNN.

Mugin-5 - популярный относительно-недорогой (до $15 000) коммерческий дрон, прозванный на западе "дрон-Alibaba" из-за его частой продажи на популярных китайских площадках Alibaba и Taobao.

Производитель дронов, базирующаяся на восточном побережье Китая компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был их планер, назвав инцидент "крайне прискорбным".

Военные рассказали, что БПЛА летел на очень малой высоте - достаточно близко, чтобы его можно было сбить из ручного оружия. (Пулевая пробоина видна на фото в носовой части дрона).

Беспилотник нес 20-килограммовую бомбу, которую позже украинские военные обезвредили дистанционным взрывом.

Бывший офицер британской армии и спец по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс охарактеризовал применение такого беспилотника в военных целях как "грубый, бесхитростный, не очень технологичный способ ведения операций" и считает, что украинским военным следует готовится к тому, что россияне будут применять "гораздо больше кустарного оружия".

Ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский Су-24 под Бахмутом.

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