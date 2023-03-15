С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак по критической инфраструктуре Украины, силы ПВО сбили до 700 ракет оккупантов.

Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины. "После 9 марта (очередной массированной атаки - Ред.) уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, их тоже более 650 было сбито", - сказал спикер.

Игнат также напомнил, что министр обороны Алексей Резников во время встречи с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном сообщил, что 820 ракет - и крылатых, и баллистических - были применены врагом по нашей критической инфраструктуре с сентября.

Отметим, что речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах, однако Россия также использует ракеты типа Х-22, С-300 и другие управляемые авиационные ракеты.

В оперкомандовании "Юг" сообщили, что одной из целей последней массированной атаки россиян был поиск систем ПВО Patriot. Эта система, напомним, сбивает не только ракеты, но и авиацию".

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