Массированная ракетная атака в четверг, 9 марта, имела одной из целей поиск установок ПВО Patriot, о прибытии которых в Украину сообщалось накануне (но ВСУ ее опровергают).

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она объяснила суть волнообразной тактики россиян. Сначала пошли дроны-камикадзе Shahed-136, обстреливая определенные объекты и отвлекая украинскую ПВО. Далее последовал массированный удар ракет различного базирования, которые уже использовались. Дальше - беспилотники уже для проверки результатов ударов. И наконец - новая волна ракет, среди них - "Кинжал", которые наши силы ПВО пока не могут сбивать.

"Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы приписать себе хоть какие-то победы. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что Украина уже оснащена системами Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – отметила Гуменюк.

Ранее в ВСУ сообщили, что система ПВО Patriot сможет сбивать не только баллистические ракеты, но и авиацию РФ на расстоянии до 150 километров.

Напомним, война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

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