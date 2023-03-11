Москва адаптировала свои ракетные атаки для прорыва украинской ПВО. Россия использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет "Кинжал", а также, возможно, ложных целей и других средств противодействия.

Об этом телеканалу CNN заявил Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Также за последние шесть месяцев наметилась тенденция к увеличению промежутков между ракетными налетами. Когда они наносятся, одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было труднее перехватить их все.

"Этот сдвиг произошел по мере того, как украинская система ПВО стала лучше оснащенной и более совершенной", - считает Джастин Бронк, старший научный сотрудник по авиации в лондонском Королевском институте объединенных служб.

При этом "есть опасения, насколько эффективно Украина сможет противостоять таким бомбардировкам".

Напомним, что во время ракетной атаки 9 марта российские войска впервые применили сразу шесть "Кинжалов".

После этого в Белом доме заявили, что ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет.