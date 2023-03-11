Система ПВО Patriot сможет сбивать не только баллистические ракеты, но и авиацию РФ на расстоянии до 150 километров.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, описывая отличие этих установок от тех, которые уже имеются на вооружении.

"Patriot - это комплекс дальнего радиуса действия, а у Украины нет таких дальнобойных зенитных систем", - сказал Игнат.

По его словам, у ВСУ есть комплекс "Бук-М1", имеющий дальность действия до 40 километров. С-300 работает на дальности до 70 км.

Такой же радиус действия, как и у Patriot, имеет система SAMP/T, которую Украина скоро должна получить от Франции и Италии.

Игнат добавил, что РФ использует авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины. С нее наносят удары ракетами и барражирующими управляемыми авиационными бомбами. Авиация подлетает на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины и сбрасывает такие бомбы. Наличие комплексов Patriot или SAMP/T сможет отогнать вражеские самолеты от границ Украины, уверен Игнат.

Ранее мы писали, что на днях представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что батарея системы ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет. По его словам, система разработана для перехвата баллистических ракет, а российские силы используют в Украине крылатые ракеты и беспилотники, против которых система Patriot совсем не эффективна.

Также "Страна" рассказывала, что в ВСУ объяснили, чем опасны применяемые РФ барражирующие авиационные бомбы и что нужно для защиты от них.