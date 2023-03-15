Под Бахмутом был сбит российский бомбардировщик Су-24. Об этом 15 марта в телеграм-канале сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак и публикует видео.

По его словам, российский самолет сбили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что вместе с военными решил усиливать оборону Бахмута.

Также сообщалось, что Залужный рассказал о стратегической важности обороны Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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