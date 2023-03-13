"Вагнеровцы" начали вербовать местных жителей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас российские военные размещаются по всему городу и весь Мелитополь это "сплошная рашистская база".

"Что касается мобилизации и Пригожина, то да - это правда (что ЧВК "Вагнер" набирает местных жителей - Ред.). И мы видим, что в начале недели гауляйтер Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение".

В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер". Конечно никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают это 200 тысяч рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут", - сообщил Федоров.

Напомним, ранее разведка Британии писала, что "Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.

Также мы писали, что Сырский рассказал о ситуации вокруг Бахмута. Он заявил, что "вагнеровцы" наступают с нескольких направлений и несут потери.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .