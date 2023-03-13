Несмотря на призывы отступить из Бахмута, звучащие с Запада, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе "удвоил усилия по удержанию города".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом, по оценкам генерала Александра Сырского, ситуация на Бахмутском фронте остается сложной, а штурмовые части "Вагнера" атакуют с нескольких направлений, стремясь сломить оборону. По его словам, ВСУ наносят противнику большие потери.

"Украинские войска, однако, также несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда дороги с твердым покрытием для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых больше не доступны, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы из-за грязи для многих колесных машин", - говорится в материале.

"Вагнер" в штурмовых атаках "в основном использует свои штрафные батальоны, состоящие из заключенных-новобранцев", пишет издание.

"В понедельник "Вагнер" заявил, что его боевики проникли в подземелье огромного промышленного завода "Азом", одного из украинских оплотов в Бахмуте. Независимых подтверждений этому утверждению не было", - пишет издание.

Напомним, ранее разведка Британии писала, что "Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.

Последние события вокруг Бахмута мы анализировали в отдельном материале.