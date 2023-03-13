"Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых - британская разведка
Российская ЧВК "Вагнер" потеряла половину заключенных, которых отправили воевать в Украину, и не может набирать новых из-за запрета российских властей. Группа будет вынуждена сократить активность на фронте.
Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.
"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже направил в Украину, скорее всего, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю потока заключенных. Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций "Вагнера" в Украине", - говорится в сводке.
По данным британских разведчиков, в последние недели куратор "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, "потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за его непрекращающихся споров с руководством Минобороны России". Весьма вероятно, что Пригожин направляет усилия по вербовке на свободных российских граждан, говорится в сводке.
Кроме того, по данным британской разведки, с начала марта 2023 года "Вагнер" создал выездные группы в спортивных центрах в не менее чем 40 населенных пунктах по всей РФ.
В последние дни "вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных студентов, добавляют в сводке.
Напомним, ранее Сырский рассказал о ситуации вокруг Бахмута. Он заявил, что "вагнеровцы" наступают с нескольких направлений и несут потери.
Также сообщалось, что "Вагнер" увеличил темп наступления под Бахмутом.