Пограничная полиция Молдовы утверждает, что не впустила в страну представителя российской ЧВК "Вагнер". Мужчина прибыл самолетом, но в аэропорту его остановили.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представителя ЧВК из России ("Вагнер"). Его не пустили в страну и самолетом вернули в государство, из которого он вылетел", - рассказали изданию в полиции.

При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову вырос: в страну въехали более 23,8 тысяч человек и почти все они иностранные граждане, из которых около пяти тысяч - граждане Украины.

Ранее мы рассказывали, что, по данным американской разведки, агенты РФ пытаются организовать протесты в Молдове и свергнуть власти страны. По мнению США, Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая, в свою очередь, стремится к более тесным связям с Евросоюзом.

Также "Страна" анализировала, что сейчас происходит в Молдове и есть ли угроза войны в Приднестровье.