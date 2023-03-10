Американская разведка считает, что российские агенты пытаются спровоцировать восстание против правительства Молдовы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

По данным источников, разведка США считает, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью увидеть там более пророссийскую администрацию.

Издание пишет, что, по мнению США, Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая в свою очередь стремится к более тесным связям с Евросоюзом.

Кроме того, в США также видят признаки того, что связанные с российским правительством актеры могут проводить обучение антиправительственных демонстрантов в Молдове. Известно, что в последнее время Кишинев всколыхнули антиправительственные протесты, в основном организованные пророссийски настроенной партией "Шор".

В настоящее время, по словам американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы. Однако США внимательно следят за деятельностью РФ в Молдове, опасаясь постоянных усилий России дестабилизировать Европу, говорится в публикации.

Напомним, в конце февраля в Молдове прошла антипрезидентская акция протеста, в организации которой обвиняют пророссийскую партию.

Ранее мы писали, что в Главном управлении разведки Украины обвинили РФ в нагнетании обстановки вокруг Молдовы и Приднестровья.

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