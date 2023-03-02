В парламенте Молдовы 2 марта произошла потасовка во время рассмотрение законопроекта о переименовании государственного молдавского языка в румынский.

Об этом пишут молдавские СМИ.

Стычка вспыхнула между депутатами от парламентского большинства и оппозицией.

Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Вероника Рошка представляла у трибуны законопроект о выполнении постановлений Конституционного суда и изменение названия госязыка в Конституции. Согласно этому законопроекту, PAS намеревалась изменить формулировку "молдавский язык" на "румынский язык".

Во время представления законопроекта к трибуне вышли депутаты от Блока коммунистов и социалистов, ранее покинувшие заседание. Они принесли самодельные плакаты с призывами провести референдум и досрочные парламентские выборы. На одном из плакатов было написано: "Moldova. Moldoveni. Moldovenesc" (Молдова. Молдаване. Молдавский).

Депутаты от PAS спустились к протестующим оппозиционерам. Один из представителей парламентского большинства Виталий Жакот выхватил плакат у социалиста Александра Нестеровского. Между депутатами завязалась драка. Вероника Рошка тем временем продолжила представлять законопроект, но вскоре коммунистка Диана Караман перехватила микрофон и начала выкрикивать: "Молдова, Молдова". После этого микрофон отключили, а депутаты продолжили драку.

Депутат от PAS Мария Панку отобрала плакат у социалиста Богдана Цырди, а тот погнался за ней и силой забрал плакат.

Спикер парламента Игорь Гросу призвал депутатов к спокойствию. Когда представители парламентского большинства вернулись на свои места, рассмотрение законопроекта продолжилось. Оппозиция продолжила блокировать трибуну. Несмотря на это проект приняли 55 голосами депутатов от PAS.

Ранее мы сообщали, что еще в 2017 году в правительстве Молдовы поддержали закрепление румынского языка в молдавской Конституции. Члены Кабмина тогда согласились внести поправки в статью 13 Конституции и заменить формулировку "молдавский язык на основе латинской графики" на "румынский язык".

Также мы писали, что МИД Румынии не раз просил Украину признать "отсутствие молдавского языка".