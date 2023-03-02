У РФ нет ресурсов для вторжения в Молдову, а у Кишинева достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье, заявил премьер Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения.

Об этом пишет Newsmaker.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", - заявил он.

Он также заявил, что украинская ПВО защищает и Молдову.

Напомним, РФ заявила о подготовке Украиной "провокаций с радиоактивными веществами" у Приднестровья, однако в Молдове назвали эти заявление ложью.

Также мы писали о том, в МИД назвали фейком обвинения РФ в том, что Украина якобы готовит "провокации с радиоактивными веществами" у Приднестровья.

Кроме того, мы публиковали опрос жителей Кишинева о том, нужна ли Молдове военная помощь Украины для возвращения Приднестровья.