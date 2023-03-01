В МИД ответили на заявления РФ о подготовке Украиной "провокаций с радиоактивными веществами" у Приднестровья
В МИД назвали фейком обвинения РФ в том, что Украина якобы готовит "провокации с радиоактивными веществами" у Приднестровья.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.
"Утверждение России о том, что Украина получила радиологические материалы для "провокации", является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия. Не ведитесь на учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - заявил Николенко.
Ранее правительство Молдовы также назвало ложью заявление МИД РФ. Кишинев призвал не реагировать на провокации Москвы.
Подробнее о том, что происходит в Молдове мы писали в отдельном материале.
Также в оперкомандовании "Юг" сообщили, что российские войска не смогут организовать высадку своего десанта на территории Приднестровья, поскольку этого не даст сделать Украина или страны НАТО. Силы нашей страны сосредоточены на границе в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.
Кроме того, вчера в Молдове возникли новые акции протеста против президента Майи Санду. Акцию организовала партия Шор, которую молдавские власти называют пророссийской.