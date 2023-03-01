МИД РФ заявил о подготовке Украиной "провокации с радиоактивными веществами" у Приднестровья. В правительстве Молдовы назвали это ложью и спекуляциями.

Москва заявляет, что указанные вещества "могли доставить через порты Одесской области, участвующие в "зерновой сделке". Кишинев призывает не реагировать на провокации Москвы.

"Что касается недавних заявлений, в которых снова упоминается приднестровский регион нашей страны, то мы не комментируем ложь и спекуляции. Государственные учреждения следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной. Призываем сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников Республики Молдова", - говорится в сообщении правительства Молдовы.

Ранее Украина заявила, что ее силы сосредоточены на границе с приднестровским регионом Молдовы в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.

Власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по государственному перевороту в Кишиневе. Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

А в минобороны РФ заявили, что это Украина якобы собирается атаковать "ПМР". Украина это опровергает. Тем временем в самом Приднестровье заявили о проведении с 1 марта трехмесячных военных сборов резервистов.

"Страна" разбиралась, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.