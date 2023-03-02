Парламент Молдовы принял декларацию, осуждающую вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Newsmaker.

"За" проголосовали 55 из 101 депутатов. Декларация призывает к выводу российских войск из Украины.

Россия ведет агрессивную войну против Украины, которая нарушает международное право, говорится в заявлении. В нем также поддерживается призыв Украины к созданию трибунала по военным преступлениям.

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов отказался голосовать за декларацию и покинул зал парламента во время голосования.

Ранее сегодня в парламенте Молдовы произошла потасовка во время рассмотрение законопроекта о переименовании государственного молдавского языка в румынский.

Стычка вспыхнула между депутатами от парламентского большинства и оппозицией.

Также "Страна" рассказывала, что в МИД РФ заявили о подготовке Украиной "провокации с радиоактивными веществами" у Приднестровья. В правительстве Молдовы назвали это ложью и спекуляциями. Москва заявляет, что указанные вещества "могли доставить через порты Одесской области, участвующие в "зерновой сделке". Кишинев призывает не реагировать на провокации Москвы.