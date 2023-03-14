Оборонительная операция на Бахмутском направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания противника и является ключевой в стойкости обороны всего фронта.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта", - написал он в Telegram.

Напомним, сегодня на Ставке Верховного главнокомандующего все ее участники высказались за продолжение обороны Бахмута.

Как мы писали, недавно Сырский в пятый раз посетил Бахмут и заявил, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами".

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".