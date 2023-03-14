Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которой все члены ставки высказались за продолжение обороны Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также на Ставке проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Ранее мы писали, что Польша может передать Украине советские истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".