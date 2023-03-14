Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель.

Об этом заявил на пресс-конференции польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал политик, отвечая на вопрос о том, когда могут быть осуществлены поставки данных самолетов.



Напомним, Моравецкий говорил об этом еще 17 февраля, но подчеркивал, что это может произойти только в коалиции с другими странами НАТО.



Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Число самолетов, которые могут передать Украине, пока не озвучено.

Ранее власти Словакии также обещали сделать все возможное для передачи Украине своих истребителей МиГ-29 советского производства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшее время Украина не получит истребители от Запада и настаивал на том, чтобы начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас.

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