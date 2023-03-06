Поставки самолетов F-16 Украине Белым домом сейчас не рассматриваются.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер, комментируя информацию об обучении украинских лётчиков в США.

"Президент уже говорил о самолетах F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь", - сказала Жан-Пьер.

О том, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16, Байден заявил в конце января. Хотя до этого в Пентагоне заявляли, что США не исключают возможности отправки F-16 на помощь Киеву.

Между тем на днях сообщалось, что два украинских пилота сейчас находятся в США в рамках программы по обучению управления истребителями F-16. В США украинцы не будут летать на самолетах во время своего пребывания в США, а ограничатся симулятором, который может имитировать полеты на различных типах самолетов.