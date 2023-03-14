Премьер Финляндии Санна Марин разъяснила свои слова о передаче Украине списанных истребителей Hornet, которые стали неожиданностью для президента Финляндии и других руководителей страны (они заявили, что с ними этот вопрос не обсуждался).

Об этом пишет финское издание Yle.

Марин говорит, что не делала никаких новых предложений или обещаний Украине во время своего недавнего визита в Киев, а скорее запустила дискуссию в Финляндии о том, что делать со старым парком истребителей Hornet, которые планируют с 2025 по 2031 год полностью вывести из эксплуатации и заменить американскими F-35.

"Понятно, что Украине нужна еще более тяжелая техника. И хорошо, что мы смогли договориться со странами-партнерами об отправке танков, и да, следующий большой вопрос - это истребители и ПВО, в более широком смысле", - цитирует премьера Финляндии Yle.

Ранее также сообщалось, сколько танков Leopard 2 Финляндия передаст Украине.

Также мы писали о том, что Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи. В МИД рассказали, на что пойдут деньги.