Сегодня в Киев с визитом прибыла премьер Финляндии Санна Марин. Она вместе с президентом Владимиром Зеленским возложила цветы у мемориала погибшим защитникам Украины возле Михайловского собора.

В сети появились видео и фото с Марин и Зеленским в столице.

Утром источники "Страны" сообщали, что тема визита Санны Марин в Украину - "продолжение военной, финансовой, дипломатической, политической поддержки Украины".

Позже МИД Финляндии сообщило о том, что предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи. В дополнение к намеченной общей сумме на 2023 год выделено 37 млн евро для поддержки Украины посредством сотрудничества в целях развития.

Как сообщала "Страна", Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине, собираясь передать танки Leopard 2.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.