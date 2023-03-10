Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития.

Об этом сообщает МИД Финляндии.

"Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине 15 миллионов евро на гуманитарную помощь и 14 миллионов евро на поддержку сотрудничества в целях развития", - говорится в сообщении.

Так, МИД Финляндии, ссылаясь на данные ООН, отмечает, что в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 17,6 млн человек - почти половина населения страны. "Мы не должны становиться безразличными к войне. В разгар кризиса люди должны получать еду, кров и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддерживать Украину, чтобы она тоже могла оправиться от войны", - говорит министр развития сотрудничества и внешней торговли.

В МИД уточняют, что:

5 млн евро пойдут в Фонд УКГВ Украины (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, - Ред .), который напрямую поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и размещение в чрезвычайных ситуациях, а также работу местных организаций по оказанию помощи;

Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный комитет Красного Креста (МККК) - через них выделяется помощь в размере 5,4 млн евро;

.), который напрямую поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и размещение в чрезвычайных ситуациях, а также работу местных организаций по оказанию помощи; Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный комитет Красного Креста (МККК) - через них выделяется помощь в размере 5,4 млн евро; часть гуманитарной помощи доставляют финские неправительственные организации. Экстренная помощь доставляется и в Молдову, где много беженцев из Украины;

Финляндия поддерживает образовательный сектор Украины, среди прочего, через фонд PEACE. Текущая постоянная поддержка фонда со стороны Финляндии составляет 14 млн евро.

"Выделенные сейчас 29 млн евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 млн евро, предоставленного правительством в 2022 году для поддержки Украины", - говорится в сообщении. Как добавляют в МИД, в дополнение к намеченной общей сумме на 2023 год выделено 37 млн евро для поддержки Украины посредством сотрудничества в целях развития.

Как сообщала "Страна", в Киев сегодня прибудет премьер-министр Финляндии Санна Марин. Цель ее визита - продолжение военной, финансовой, дипломатической, политической поддержки Украины.

Также Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине, собираясь передать танки Leopard 2.