Премьер Финляндии Санна Марин в пятницу 10 марта во время визита в Киев заявила, что Финляндия могла бы наряду с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet - можно ли было бы предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна", - цитирует заявление премьера издание Yle.

Она уточнила, что обсуждение вопроса находятся на очень ранней стадии и требует широкого международного сотрудничества.

Вскоре после этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в комментарии финскому агентству STT, что ничего о передаче Украине истребителей не знает и "по этому вопросу обсуждения не велось".

Командующий военно-воздушных сил Финляндии генерал-майор Юха-Пекка Керенен в комментарии для газеты Helsingin Sanomat также заявил, что Силы обороны страны не обсуждали возможное предоставление Украине истребителей.

Керенен пояснил, что финские Силы обороны не могут позволить себе отказаться от Hornet до тех пор, пока не получат взамен истребители F-35. Кроме того, организация оперативной подготовки таких истребителей будет сложной задачей.

Недоумение высказал и министр обороны Антти Кайкконен в комментарии каналу MTV Uutiset. Он сказал, что не знал о намерениях Марин обсудить вопрос об истребителях, в которых Финляндия, по его словам, будет нуждаться еще много лет.

"Марин не говорила со мной об этой идее заранее. Я бы предостерег ее", - сказал он.

Из открытых источников известно, что сейчас у Воздушных сил Финляндии 55 истребителей F/A-18 Hornet и около 20 тренировочных моделей. Есть также более старые тренировочные модели британских Hawk. Финляндия на замену заказала у США 64 новейших истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

Ранее в Финляндии рассказали, сколько танков Leopard 2 передадут Украине.