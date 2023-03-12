Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что в ближайшее время Украина не получит от Запада истребители.

Об этом он сказал в интервью Bild.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, не тратить время и многие месяцы на обучение", - сказал Кулеба.

Напомним, Белый дом не рассматривает поставки истребителей F-16 Украине.

Также сообщалось, что в Конгрессе США считают, что отправка истребителей F-16 в Украину будет неразумным использованием ресурсов.

Кроме того, сообщалось, почему в Британии против отправки истребителей Typhoon в Украину на данном этапе.

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