Ядерный бомбардировщик США в сопровождении польских истребителей пролетел вдоль границы с Россией
В субботу, 11 марта, американский бомбардировщик B-52 совершил совместный пролет с польскими истребителями.
Судя по данным сервиса Flightradar24, он спролетел вдоль границы России.
О совместной миссии сообщил вице-премьер Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.
По словам Блащака, польские истребители сопровождали американский бомбардировщик B-52.
"Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.
Кроме того, пролет американского бомбардировщика подтверждают и данные с сайта Flight Radar.
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