ВВС США показали новые фото бомбардировщика B-21 Raider, на программу создания которого зарезервировано более 19 млрд долларов.

Известно, что новый самолет оснащен технологией маскировки "стелс". Как заявляет создавшая его Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении. Самолет также работает с облачными технологиями, которые позволяют создать его "цифрового близнеца" для контроля за выполнением боевых задач.

Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21, как ожидается, станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в штате Южная Дакота. Затем они будут перемещены на авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).

Напомним, в декабре прошлого года в США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Он должен сменить стоящий на вооружении стелс-самолет B-2 Spirit.

Всего планируется поставить в американские войска 149 таких бомбардировщиков. Они используются для нанесения ударов на сверхдальних расстояниях и применяются в том числе для прорыва систем ПВО.

Кроме того, под Raider в Штатах разработаны новые тактические ядерные бомбы B61-12.

Ранее мы писали, что новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider ВВС США обладает ядерным потенциалом и поэтому будет играть важную роль в ядерной триаде страны. B-21 позволит Военно-воздушным силам США наносить высокоточные удары, находясь в воздушном пространстве противника.