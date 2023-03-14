Россияне атакуют на линии Купянск-Кременная и продолжают наступать на Бахмут. Карты боевых действий в Украине
Американский Институт изучения войны 14 марта опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне продолжают атаковать в районе Купянска и Бахмута.
Новые карты опубликованы на сайте Института изучения войны.
Российские войска продолжали наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная и добились незначительных успехов к северо-востоку от Купянска и к востоку от Северска, пишет Институт.
Также российские войска продолжали наступление в районе Бахмута, но по состоянию на 13 марта завершить охват или окружение города не удалось.
Представитель Восточной группы войск Украины полковник Череватый сообщил 12 марта, что за последние сутки в пределах Бахмута произошло более 39 боевых столкновений, а Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северу, северо-западу; западу от города.
На кадрах, опубликованных 12 марта, видно, что противник также продвинулся к северо-западу от Бахмута между Дубово-Васильевкой и Богдановкой, сообщает Институт.
Вчера, 13 марта, появились свидетельства того, что российские войска выдвинулись на новые позиции на юго-западе Бахмута вдоль трассы Т0504 Константиновка - Бахмут, говорится в сводке.
Кроме того, россияне продолжали наносить удары по линии фронта в Донецкой области.
По данным Института изучения войны, украинские силы продолжают проводить рейды по районам восточной части (левобережья) Херсонской области.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что вчера Сырский рассказал о ситуации вокруг Бахмута.
Также мы писали о том, что трасса Бахмут – Константиновка стала "дорогой жизни" для ВСУ.