Американский Институт изучения войны 14 марта опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне продолжают атаковать в районе Купянска и Бахмута.

Новые карты опубликованы на сайте Института изучения войны.

Российские войска продолжали наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная и добились незначительных успехов к северо-востоку от Купянска и к востоку от Северска, пишет Институт.

Также российские войска продолжали наступление в районе Бахмута, но по состоянию на 13 марта завершить охват или окружение города не удалось.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Череватый сообщил 12 марта, что за последние сутки в пределах Бахмута произошло более 39 боевых столкновений, а Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северу, северо-западу; западу от города.

На кадрах, опубликованных 12 марта, видно, что противник также продвинулся к северо-западу от Бахмута между Дубово-Васильевкой и Богдановкой, сообщает Институт.

Вчера, 13 марта, появились свидетельства того, что российские войска выдвинулись на новые позиции на юго-западе Бахмута вдоль трассы Т0504 Константиновка - Бахмут, говорится в сводке.

Кроме того, россияне продолжали наносить удары по линии фронта в Донецкой области.

По данным Института изучения войны, украинские силы продолжают проводить рейды по районам восточной части (левобережья) Херсонской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вчера Сырский рассказал о ситуации вокруг Бахмута.

Также мы писали о том, что трасса Бахмут – Константиновка стала "дорогой жизни" для ВСУ.