В понедельник, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о совещаниях с командующими фронтов, с разведкой. По его словам, на востоке - "очень жестко" и "очень болезненно". Рассказал о совещаниях с правительством по внутренней политике, включая увеличение расходов бюджета. Сообщил о проблемах посевной и необходимости разминирования. Сказал, что ситуации в энергетике нормализирована. Начинается подготовка к новому отопительному сезону.

Напомним, война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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