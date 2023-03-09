"Оскар" отклонил заявку президента Украины Владимира Зеленского на участие в церемонии.

Об этом пишет журнал Variety.

"Второй год подряд Академия пренебрегает Зеленским, который надеялся, вслед за своим выступлением на Берлинском кинофестивале в прошлом месяце, получить виртуальное место в воскресном "Оскаре", - пишет издание.

Администрация кинопремии не стала комментировать отказ. Известно, что церемония состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Издание пишет, что в прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пэкер выражал обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта - белые, в то время как проблемы с населением другого цвета кожи Голливуд игнорирует.

Напомним, известный голливудский актер Шон Пенн, который год назад угрожал "Оскару" бойкотом из-за выступления Зеленского, привез свой "Оскар" в Украину, а президент Украины вручил ему орден.

В конце марта 2022 года он приехал во Львовскую область помогать украинским переселенцам.

Позже Шон Пенн предложил инвесторам собрать деньги на ПВО и истребители для Украины.