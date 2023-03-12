Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 12 марта.

Главное из заявлений президента:

Присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. То есть президент тоже подтвердил, что на видео с расстрелом украинского военного после фразы "слава Украине" был именно Мациевский. Прокомментировал решение изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Зеленский считает, что это "движение на укрепление нашей духовной независимости". И назвал это "вполне законными" шагами, которые украинцы, по его мнению, одобряют.

"И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-нибудь возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или воровать из них любые ценности", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Cлужба безопасности Украины окончательно подтвердила личность украинского военного, расстрелянного после слов "слава Украине". Им был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Ранее "Страна" детально анализировала решение властей Украины по поводу Киево-Печерской лавры.