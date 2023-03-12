Cлужба безопасности Украины (СБУ) окончательно подтвердила личность украинского военного, расстрелянного после слов "слава Украине". Им был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, пресс-служба ведомства.

"Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также обработки фото- и видеоматериалов", - говорится в заявлении.

СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян еще 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Напомним, 6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором человек в форме ВСУ говорит "слава Украине", после чего его расстреливают.

Ранее Сухопутные войска ВСУ заявляли, что расстрелянным был боец Тимофей Шадура, но позже эти данные были поставлены под сомнение, и в Сети назвали имя Мациевского.