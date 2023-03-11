Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 11 марта. В нем он рассказал о санкциях, введенных накануне против букмекерских компаний.

Зеленский объяснил, что под санкции попали более 280 компаний и 120 человек, "которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации".

Решение "закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение", добавил президент Украины.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом новые санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Санкции введены против букмекерских компаний.

Букмекерская компания "Париматч" уже отреагировали на решение президента Владимира Зеленского. Компания считает это решение несправедливым и просит его пересмотреть. Информацию о связях с РФ "Париматч" считает "сфальсифицированной".

Тем временем после введения новых санкций банки начали отключать возможность вывода средств клиентов в букмекерской компании "Париматч". Заблокировано около 250 миллионов грн средств клиентов, они находятся на расчетных счетах компании.